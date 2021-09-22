В Ростове разыскивают без вести пропавшего Дениса Богатого

В Ростове-на-Дону без вести пропал 29-летний парень. Денис Богатый вышел из дома 19 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.Ранее молодой человек предупреждал о своем долгом отсутствии. Поэтому родственники забили тревогу и пошли в полицию. К поискам ростовчанина подключились и СМИ.На вид ему - около 30 лет, рост - 178 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы темные короткие, глаза зеленые. Был одет в черную футболку с надписью «Адидас», черные куртку и штаны с белыми лампасами, кроссовки. Из особых примет: на теле есть татуировки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.