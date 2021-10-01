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В Морозовске пропал 30-летний мужчина

В Морозовске пропал 30-летний мужчина
В Морозовске без вести пропал 30-летний Денис Коробейников. Его местонахождение неизвестно с 1 октября.

Родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию. Подключились к поискам и добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг».

В ориентировке сказано, что Денис худощавого телосложения, ростом – 186 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с проседью. Был одет в синие джинсы, черную куртку и черные кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Дениса Коробейникова, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.
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