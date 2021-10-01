В Морозовске пропал 30-летний мужчина

В Морозовске без вести пропал 30-летний Денис Коробейников. Его местонахождение неизвестно с 1 октября.Родственники сообщили об исчезновении мужчины в полицию. Подключились к поискам и добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг».В ориентировке сказано, что Денис худощавого телосложения, ростом – 186 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые с проседью. Был одет в синие джинсы, черную куртку и черные кроссовки.Если Вам что-либо известно о местонахождении Дениса Коробейникова, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.