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В Ростове 37-летний мужчина пропал без вести

В Ростове 37-летний мужчина пропал без вести
В Ростове без вести пропал 37-летний мужчина. О местонахождении Александра Дельдинова нет информации около недели.

Об исчезновении мужчины рассказали волонтеры поискового отряда. Известно, что он вышел из своего дома 7 августа, и с тех пор о нем ничего не известно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию о его исчезновении. Позже к поиску подключились поисковики. Также ищут Александра через СМИ.

На вид ему - около 35 лет, рост пропавшего мужчины - 170 сантиметров, у него русые волосы, плотное телосложение, карие глаза. Когда его последний раз видели, он был одет в черную толстовку с капюшоном, спортивные черные штаны и кроссовки темного цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 112 или 8-800-112-54-52.
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