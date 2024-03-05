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Тысячи ростовчан 5 марта остались без тепла из-за коммунальной аварии

Тысячи ростовчан 5 марта остались без тепла из-за коммунальной аварии
В Ростове тысячи людей остались без отопления из-за коммунальной аварии. ЧП случилось утром 5 марта в Октябрьском районе города.

К 9:00 батареи остыли в домах, расположенных в границах улиц Тимошенко — Оганова — Таганрогская — Тимошенко. Как сообщил региональный министр ЖКХ, на этом участке находятся 35 многоэтажек.

Причиной стал дефект на теплотрассе в районе дома № 9/1 по Тимошенко. На место уже прибыли бригады ресурсоснабжающей организации. Вернуть тепло обещают к 16:00.
Фото: Rostov.ru.
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