В Ростове жители многоквартирных домов в Октябрьском районе остались без тепла и горячей воды
В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе без тепла и горячей воды остались 32 многоквартирных дома. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков 30 марта.
Отключение тепла и горячей воды произошло в границах улицы Добрый - Стрелкова - Горшкована - Никулиной - Мыльникова. Причиной стал ремонт котла в котельной по адресу: Стрелковая, 61б.
На месте коммунальной аварии работают ремонтные бригады. Ориентировочно подачу ресурсов возобновят к 20:00.