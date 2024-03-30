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В Ростове жители многоквартирных домов в Октябрьском районе остались без тепла и горячей воды

В Ростове жители многоквартирных домов в Октябрьском районе остались без тепла и горячей воды
В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе без тепла и горячей воды остались 32 многоквартирных дома. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков 30 марта.

Отключение тепла и горячей воды произошло в границах улицы Добрый - Стрелкова - Горшкована - Никулиной - Мыльникова. Причиной стал ремонт котла в котельной по адресу: Стрелковая, 61б.

На месте коммунальной аварии работают ремонтные бригады. Ориентировочно подачу ресурсов возобновят к 20:00.
Фото: Ростов ру
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