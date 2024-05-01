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В Ростове без горячей воды остались 19 многоэтажек в Ворошиловском районе

В Ростове без горячей воды остались 19 многоэтажек в Ворошиловском районе
В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила тысячи жителей Ворошиловского района без горячей воды. Утром 1 мая от коммуникации были отрезаны сразу 19 многоквартирных домов.

В праздничный день около строения № 11/7 на бульваре Комарова прорвало теплотрассу. По словам очевидцев, кипяток залил проезжую часть и тротуары. На вызов приехали сотрудники «Ростовских тепловых сетей».

- Ремонтные работы будут закончены 1 мая ориентировочно до 20:00, - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
Фото: Ростов.ру
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