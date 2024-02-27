В Ростове без горячего водоснабжения осталась часть микрорайона Болгарстрой

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В Октябрьском районе Ростова-на-Дону без горячего водоснабжения остались 32 многоквартирных дома. От коммуникации 27 февраля была отрезана часть жителей микрорайона Болгарстрой.Вода перестала поступать в здания, которые находятся в границах улицы Таганрогской, улицы Кривоносова и переулка Горшкова.Некоторые горожане рассказали, что в квартирах вместе с горячей водой пропало отопление. Ростовчане для поддержки тепла вынуждены использовать электрообогреватели.Причиной возникших неудобства является замена газовой горелки в котельной на улице Стрелковой, 61. Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что работы будут выполнены 27 февраля примерно до 17:00.