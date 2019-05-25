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Часть Западного микрорайона и центра Ростова пока останется без горячей воды

Часть Западного микрорайона и центра Ростова пока останется без горячей воды
Фото: Joybay.ru

В Ростове ряд многоквартирных домов на Западном и в центре города пока остаются без горячей воды. Причиной стали несколько коммунальных аварий.

По информации «Ростовских тепловых сетей», горячее водоснабжение не восстановлено из-за дефектов на трубопроводе в районе домов № 19 на проспекте Коммунистическом, № 76 на улице 2-й Краснодарской, № 226 на проспекте Стачки и № 84 на улице Содружества. В центре города коммунальные аварии произошли в районе домов № 7 на улице Катаева, № 215 на улице Варфоломеева и № 238 на улице Малюгиной.
- В настоящее время работы по ликвидации аварийных ситуаций и подаче горячего водоснабжения ведут девять аварийных бригад, - сообщили в «Ростовских тепловых сетях. - Восстановление горячего водоснабжения в полном объёме планируется завершить в срок до 30 мая.

В части западного и центрального района Ростова горячее водоснабжение было восстановлено 28 мая.

Напомним, что из-за гидравлических испытаний в Ростове с 13 мая отсутствовала горячая вода в ЗЖМ и в центре города. Подачу обещали возобновить 20 мая. Однако сроки были продлены до 28 мая. Но и спустя две недели горячая вода появилась не у всех.

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  1. Гость Ростовчанин

    Сегодня, 19:15

    Какая неожиданность. Дефекты в старых трубах.
    Госпожа Неярохина, какие меры примите по отношению к Лукойлу?

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