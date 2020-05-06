В Ростове автобус № 6а изменил маршрут из-за ремонта моста
В Ростове-на-Дону изменили схему движения автобуса № 6а. Это связано с ремонтом моста через реку Темерник на улице Зоологической. Новый маршрут начал действовать 8 мая.
Как сообщили в городской администрации, транспорт будет ходить от улицы Зоологической через Змиёвский проезд, улицу Доватора и дальше по старой схеме. Из-за ремонта моста был отменён левый поворот с улицы Томбовской на Зоологическую, это и повлекло изменения маршрута. Здесь также ограничено движение автомобилей — они двигаются по одной полосе.
Полностью завершить работы планируют к 1 сентября.