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На Зоологической в Ростове ограничат движение из-за ремонта моста

На Зоологической в Ростове ограничат движение из-за ремонта моста
В Ленинском районе Ростова-на-Дону на одной из улиц ограничат движение транспорта. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.

На улице Зоологической будут ремонтировать мост через реку Темерник. Работы планируют проводить с 30 апреля по 30 июня. В связи с этим на указанный период будет запрещён левый поворот с улицы Тамбовской на улицу Зоологическую и с Золоогической на Тамбовскую.

Ранее сообщалось, что с 4 мая по 20 июня движение закроют на улицах Каяни и Налбандяна.

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