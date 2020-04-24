На Зоологической в Ростове ограничат движение из-за ремонта моста
В Ленинском районе Ростова-на-Дону на одной из улиц ограничат движение транспорта. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.
На улице Зоологической будут ремонтировать мост через реку Темерник. Работы планируют проводить с 30 апреля по 30 июня. В связи с этим на указанный период будет запрещён левый поворот с улицы Тамбовской на улицу Зоологическую и с Золоогической на Тамбовскую.
Ранее сообщалось, что с 4 мая по 20 июня движение закроют на улицах Каяни и Налбандяна.