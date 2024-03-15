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Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»

Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги»
Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Пользователи не смогли войти в мобильное приложение утром 15 марта.

Ростовчане массово жалуются на сбой. Они подолгу не могут войти на портал. В России стартовали выборы. Вероятно, проблемы со входом на портал возникли из-за большого количества пользователей, которые пытались проголосовать.

На сайте мониторинга работоспособности сервисов Сбой.РФ сообщили, что поступают жалобы на проблемы в работе портала Госуслуг. С утра набралось более полутора тысяч жалоб.
Фото: Сбой рф
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