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Массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Пользователи не смогли войти в мобильное приложение утром 15 марта.Ростовчане массово жалуются на сбой. Они подолгу не могут войти на портал. В России стартовали выборы. Вероятно, проблемы со входом на портал возникли из-за большого количества пользователей, которые пытались проголосовать.На сайте мониторинга работоспособности сервисов Сбой.РФ сообщили, что поступают жалобы на проблемы в работе портала Госуслуг. С утра набралось более полутора тысяч жалоб.