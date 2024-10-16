Билеты из Москвы в Ростов раскупают за два месяца до новогодних праздников

Москва - Ростов



Ростов - Москва



Фото: Ростов ру

До Нового года ещё целых два месяца, но люди уже активно готовятся к длительным каникулам. Многие хотят провести праздники с семьёй или навестить близких. Среди самых популярных направлений для путешествий — Ростовская область и Москва. На некоторые даты уже не осталось билетов на поезда.С февраля 2022 года аэропорт Платов закрыт. Почти единственным способом передвижения остаётся поезд. Однако билеты на поезда нужно покупать заранее. Особенно сложно попасть в Москву на новогодние праздники: билеты нужно приобретать за несколько месяцев, а то и за полгода.В этом году последний рабочий день приходится на субботу, 28 декабря. Поэтому многие, кто планирует уехать из Москвы на праздники, заранее приобрели билеты на 29 декабря.Стоимость билетов на поезд из Москвы в Ростов на 29 декабря составляет в среднем 3,6 тысячи рублей за место в плацкартном вагоне. Билеты в купе доступны по цене 9 тысяч рублей, а для инвалидов — около 3,5 тысячи. В СВ-вагоне осталось только одно свободное место по цене от 27 тысяч рублей.На 30 декабря билеты пользуются большим спросом: место в плацкарте можно приобрести за 3,5 тысячи рублей, в купе — от 4,5 тысячи до 9,5 тысячи, а для инвалидов — от 3,5 тысячи. Цены на билеты в СВ варьируются от 13 тысяч до 27 тысяч, а в люксовое купе — от 74 тысяч рублей.За день до Нового года, 31 декабря, стоимость билетов в плацкартные вагоны становится ниже: от 2,7 тысячи до 5 тысяч рублей. Билеты в купе можно приобрести по цене от 4 тысяч до 9 тысяч, а для инвалидов — начиная с 4 тысяч. Цены на билеты в СВ колеблются от 13 тысяч до 30 тысяч, а в люксовое купе — от 66 тысяч рублей.Из Ростовской области в Москву активно покупают билеты. Цены в плацкарт на 29 декабря начинаются от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 4 тысяч рублей, в СВ — от 13 тысяч, в люкс — от 72 тысяч рублей.На 30 декабря цены в плацкарте остаются прежними, в купе — около 4 тысяч рублей (есть билеты и за 3 тысячи), в СВ — от 13 тысяч до 31 тысячи, в люкс — от 67 тысяч рублей.31 декабря цены в плацкарте прежние, в купе — от 2,5 тысячи рублей (в среднем 4 тысячи), что может быть связано с низким спросом на новогодние праздники. Цены в СВ — от 13 тысяч до 26 тысяч, в люкс — от 67 тысяч рублей.