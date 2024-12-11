Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону заработали 30 специализированных площадок, где можно приобрести новогодние деревья. Все они предлагают примерно одинаковый ассортимент и цены. Корреспондент DonDay посетил несколько крупных елочных базаров и выяснил, сколько стоят новогодние деревья.Стоимость начинается от 1,5 рублей за дерево. Самые доступные по цене — сосны. Однако это тонкие и почти голые деревца, достигающие примерно одного метра в высоту. Более пышные и высокие сосны будут стоить значительно дороже. Например, трёхметровая сосна классического вида может обойтись в 9 тысяч рублей.А вот стоимость голубых елей немного смутить ростовчан. Цена начинается от 5 до 14 тысяч рублей. Можно купить небольшую елочку стоимостью до двух тысяч рублей. Однако она не будет выглядеть так же красиво, как другие новогодние деревья. Напомним, что в прошлом году самая дорогая голубая ель стоила почти в три раза меньше.Среди хвойных деревьев наиболее ценными оказались пихты, которые доставляют в Ростовскую область из-за рубежа.Цена на деревья начинается от 14 тысяч рублей за экземпляр высотой чуть более метра. Максимальная стоимость достигла 36 тысяч рублей. Высокая цена на пихту объясняется увеличением затрат на транспортировку.Как сообщили ранее в региональном департаменте потребительского рынка, стоимость главного символа Нового года выросла на 12% в сравнении с прошлым годом.