В Ростове 45 семей в рухнувшем доме на Нариманова получили компенсации

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону 45 семей из рухнувшего дома на Нариманова получили компенсации. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в июне 2020 года. Работу по включению дома в первоначальный этап областной адресной программы по расселению аварийного фонда провели в Минстрое РО.Вечером 27 марта в доме по улице Нариманова, 72/3 случилось частичное обрушение несущей стены. На следующий день рухнул первый подъезд. Граждан эвакуировали и разместили в соседней школе. К счастью, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.В рамках областной программы, утвержденной в октябре 2023 года, переселению подлежат 256 человек (155 семей). Благодаря Минстрою РФ направили заявку и денежные средства от Фонда развития территорий в сумме 326 миллионов рублей. В 2024 году эти расходы вошли в бюджет Ростовской области. В период с 21 по 25 марта 2024 года администрацией Ростова были представлены подтверждающие документы на финансирование переселения 45 семей. Эти средства перечислены в местный бюджет и уже получены гражданами. Также девяти семьям представили свободный муниципальный фонд.Кроме того, в Зернограде ведутся работы по расселению трехэтажного дома на Советской, 25.ЧП произошло вечером 4 марта. В многоэтажке начался крупный пожар, огонь распространился на площади 800 квадратов. В результате происшествия были эвакуированы 35 человек. Для них открыли ПВР в доме детского творчества «Ермак» на Советской. При этом жилой дом муниципалитетом признан аварийным не был.На участке ввели режим ЧС, в пункты временного размещения направили 50 человек (23 семьи).Администрация Зерноградского района 27 марта заключила контракт с компанией, которая обследует состояние несущих конструкций здания. Работы должны быть выполнены до 27 апреля. Если дом признают аварийным, администрация города планирует направить документы на финансирование расселения.Министерство строительства Ростовской области организует оперативное рассмотрение данного вопроса и контроль его прохождения в правительстве Ростовской области.