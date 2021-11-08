В Ростове 30-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

Фото: «Лиза Алерт Юг».

В Ростове-на-Дону разыскивают 30-летнюю женщину, пропавшую без вести. Юлия Чепурнова не выходит на связь с близкими вторые сутки.Горожанка ушла из дома 9 ноября. С тех пор она так и не вернулась. Родственники не смогли найти Юлию самостоятельно. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшей составляет 170 сантиметров, телосложение среднее. У нее черные волосы до плеч и зеленые глаза. Последний раз Юлию видели в сером пальто, такого же цвета майке, черных штанах и ботинках. С собой у женщины были документы.Если вам известно что-либо о местонахождении Юлии Чепурновой, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.