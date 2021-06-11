Тысячи ростовчан остались без света в начале рабочей недели

В Ростове отключили электроэнергию в домах на более чем 20 улицах и в переулках. Об этом сообщили на сайте ДонЭнерго.С 15 июня света лишились жители 25 улиц. На улице Козлова отключили четыре дома между переулком Халтуринским и переулком Островского, а именно - №№ 62/148, 65 В, Е, Д. На самом Халтуринском обесточили дома №№ 208/137, 204, 206, 206 Б и В. То же самое произойдёт в домах №№ 108Б, 129/2 на улице Дранко.Кроме того, без электроэнергии остались дома №№ 4-20, 11-31 на улице Тюхряева, №№ 2-10, 1-7 - на Буйнакской, №№ 45-59 - на 28-й Линии. Все эти участки, а также дома на 30-й и 32-й Линиях с № 33 по № 74 по обеим сторонам и с № 59 по № 79 также по обе стороны остались без электроэнергии до 16:00.До 17:00 без света оставили дома №№ 2-14 на Российской; №№ 2, 2а и 2б на Курчатова; №№ 7-9 на Лелюшенко и №№ 60-62 на Зорге. Кроме того, отключили от электричества дома № 39/1 на улице Содружества, № 3/2 на Миронова и 5-е здание в Кристальном переулке. А также напомним, что дома №№ 6-98 на улице Профсоюзной ждут электроэнергию с 9 июня.Дольше всех, с 9:00 до 18:00, света не будет в домах в переулке Бабушкина, 1-17, 2-16, на улицах 1-й Баррикадной, 20-22, Ленинградской, 19-23. Улицу Русскую обесточат на участке с № 21 по № 41 и с № 74 по № 124, переулок Старобельский - с № 12 по № 14, а Токарную - между №№ 2-42, 19-29.