В центре Ростова на время легкоатлетического пробега ограничат движение транспорта





Из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Забег будет проходить 21 апреля. В этот день с 9 часов утра движение будет ограничено по маршруту: Театральная площадь – Большая Садовая – Ворошиловский проспект – Ворошиловский мост – улица Левобережная – восточный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» – западный проезд к стадиону.



С 10:15 начнется второй этап забега. Движение ограничат от западного пешеходно-транспортного проезда к «Ростов Арене» до стадиона «Локомотив».



Напомним, что из-за ряда работ в Ростове на полтора месяца ограничат движение на нескольких улицах.