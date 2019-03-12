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В центре Ростова на время легкоатлетического пробега ограничат движение транспорта

В центре Ростова на время легкоатлетического пробега ограничат движение транспорта

Из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Забег будет проходить 21 апреля. В этот день с 9 часов утра движение будет ограничено по маршруту: Театральная площадь – Большая Садовая – Ворошиловский проспект – Ворошиловский мост – улица Левобережная – восточный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» – западный проезд к стадиону.

С 10:15 начнется второй этап забега. Движение ограничат от западного пешеходно-транспортного проезда к «Ростов Арене» до стадиона «Локомотив».

Напомним, что из-за ряда работ в Ростове на полтора месяца ограничат движение на нескольких улицах.

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