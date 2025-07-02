Фото: Авито

В Ростове выставили на продажу бывшую кондитерскую фабрику. Объявление об этом разместили на популярном сайте 26 июня.«Донская кондитерская фабрика», основанная в 1952 году, находилась на улице 40-я Линия, 57. За годы работы предприятие производило более 150, а затем и 250 видов конфет, мармелада, птичьего молока и других сладостей.В 2010 году фабрику закрыли на реконструкцию, но предприятие обанкротилось и закрылось. Впоследствии в сети появлялась информация о планах построить на месте фабрики торгово-развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.В 2024 году СМИ сообщали, что здание продают за 975 миллионов рублей. Сейчас цена в объявлении снижена почти вдвое — до 595 миллионов.Площадь земельного участка составляет 18 062 квадратных метра, а общая площадь зданий и сооружений — 22 000 квадратных метров.