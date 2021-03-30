Ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино» признали банкротом
Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» признана банкротом. Информация об этом была опубликована 30 марта на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Финансовые проблемы компании начались в 2019 году. Владелец фабрики Артур Петросьянц подал заявление о признании предприятия несостоятельным из-за долга в 2,4 миллиона рублей на поставку товара. Конкурсные кредиторы согласились с необходимостью открытия в отношении должника процедуры банкротства конкурсное производство.
Общая сумма задолженности составила 2, 26 миллиарда рублей. Временный управляющий проанализировал, что компания неплатежеспособна, поэтому не имеет достаточно средств, чтобы погасить долги.
По результатам анализа конкурсного управляющего ростовский Арбитраж открыл в «Мишкино» процедуру банкротства — на фабрике ввели конкурсное производство сроком до 23 сентября 2021 года. Результаты конкурсного производства представят в этот же день.
Кондитерская фабрика «Мишкино» была основана в 2011 году. Его владельцем является депутат Заксобрания V созыва Сергей Рызенко. Основным видом деятельности является производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. С 2014 года предприятие считалось убыточным.