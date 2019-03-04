Ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино» требуют признать банкротом



Банкротом требуют признать ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино». Такая информация появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.



Индивидуальный предприниматель Артур Петросьянц подал заявление о признании предприятия несостоятельным. К заявлению были приложены документы, в которых указаны основания для возбуждения производства по делу о банкротстве.



Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 3 апреля 2019 года.



Напомним, в январе 2019 года компания «СДМ» направила 12 исков о взыскании средств с фабрики. Общая сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей.



Завод «Мишкино» был основан в 2011 году. Его владельцем является депутат Заксобрания V созыва Сергей Рызенко.