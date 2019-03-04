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Ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино» требуют признать банкротом

Ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино» требуют признать банкротом
Банкротом требуют признать ростовскую кондитерскую фабрику «Мишкино». Такая информация появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Индивидуальный предприниматель Артур Петросьянц подал заявление о признании предприятия несостоятельным. К заявлению были приложены документы, в которых указаны основания для возбуждения производства по делу о банкротстве.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 3 апреля 2019 года.

Напомним, в январе 2019 года компания «СДМ» направила 12 исков о взыскании средств с фабрики. Общая сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей.

Завод «Мишкино» был основан в 2011 году. Его владельцем является депутат Заксобрания V созыва Сергей Рызенко.

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