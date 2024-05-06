Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Для грузовиков перекроют четыре въезда в Ростов с 1 июня

Для грузовиков перекроют четыре въезда в Ростов с 1 июня
В Ростове ограничат четыре въезда в город для грузовиков. Проезд перекроют с 1 июня.

Как сообщили в городском департамента автодорог, запрет распространяется на машины грузоподъемностью более 3,5 тонны. Водители большегрузов не смогут попасть в донскую столицу по Щепкинскому шоссе (со стороны поселка Щепкин), Малому Зеленому кольцу и проспекту Шолохова (со стороны поселка Янтарного), проспекту 40 лет Победы (со стороны Аксая) и по Кумженской (со стороны поселка Кумженского).

Ограничения введут с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 ежедневно.
Фото: Rostov.ru/
1 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.