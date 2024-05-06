Для грузовиков перекроют четыре въезда в Ростов с 1 июня

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В Ростове ограничат четыре въезда в город для грузовиков. Проезд перекроют с 1 июня.Как сообщили в городском департамента автодорог, запрет распространяется на машины грузоподъемностью более 3,5 тонны. Водители большегрузов не смогут попасть в донскую столицу по Щепкинскому шоссе (со стороны поселка Щепкин), Малому Зеленому кольцу и проспекту Шолохова (со стороны поселка Янтарного), проспекту 40 лет Победы (со стороны Аксая) и по Кумженской (со стороны поселка Кумженского).Ограничения введут с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 ежедневно.