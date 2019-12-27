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Ростовские синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни нового года

Ростовские синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни нового года
Синоптики ростовского гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт дончан в новогодние праздники.

Последние дни декабря будут пасмурными и прохладными. В понедельник в течение дня температура будет колебаться от 0 до +1 градуса, ночью опустится до -1.

Предпраздничный день 31 декабря станет не по-зимнему тёплым. Градусник покажет днём +1…+3, вечером +3…+4 градуса. Ветер будет дуть с силой до 7 метров в секунду.

В Новый год 1 января утром вместо долгожданного снега синоптики обещают небольшой дождь. Небо весь день будет затянуто тучами, температура прогнозируется днём +3 градусов, вечером – от +1 до +2.

Похолодание ожидается в четверг. Днём будет нулевая температура, к вечеру же столбик термометра опустится до -2…-4 градусов, ночью будет до -5.

В пятницу, как и в предыдущие дни, прогнозируется пасмурная погода. Днём градусник покажет от -1 до +1 градуса, вечером – от -3 до -1.

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