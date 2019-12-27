Ростовские синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни нового года



Синоптики ростовского гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт дончан в новогодние праздники.



Последние дни декабря будут пасмурными и прохладными. В понедельник в течение дня температура будет колебаться от 0 до +1 градуса, ночью опустится до -1.



Предпраздничный день 31 декабря станет не по-зимнему тёплым. Градусник покажет днём +1…+3, вечером +3…+4 градуса. Ветер будет дуть с силой до 7 метров в секунду.



В Новый год 1 января утром вместо долгожданного снега синоптики обещают небольшой дождь. Небо весь день будет затянуто тучами, температура прогнозируется днём +3 градусов, вечером – от +1 до +2.



Похолодание ожидается в четверг. Днём будет нулевая температура, к вечеру же столбик термометра опустится до -2…-4 градусов, ночью будет до -5.



В пятницу, как и в предыдущие дни, прогнозируется пасмурная погода. Днём градусник покажет от -1 до +1 градуса, вечером – от -3 до -1.