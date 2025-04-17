Минприроды в Ростове зафиксировали сброс нечистот в реку Дон

Фото: Соцсети.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии зафиксировало сброс нечистот в реку Дон. Специалисты обратили внимание на проблему после публикации в соцсетях.На место выехали сотрудники ведомства. В результате обследования были зафиксированы следы сброса в районе переулка Державинского.- Результаты направлены в Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках компетенции, - отметили в ведомстве.Добавим, что два года назад в этом районе произошла аналогичная ситуация. Возле жилого комплекса «Державинский» местные обнаружили кроваво-красную жидкость. Тогда виновником оказалось предприятие, производящее картонную упаковку. В водоем сбрасывали пищевой краситель.