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Минприроды в Ростове зафиксировали сброс нечистот в реку Дон

Минприроды в Ростове зафиксировали сброс нечистот в реку Дон
Региональное министерство природных ресурсов и экологии зафиксировало сброс нечистот в реку Дон. Специалисты обратили внимание на проблему после публикации в соцсетях.

На место выехали сотрудники ведомства. В результате обследования были зафиксированы следы сброса в районе переулка Державинского.

- Результаты направлены в Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках компетенции, - отметили в ведомстве.

Добавим, что два года назад в этом районе произошла аналогичная ситуация. Возле жилого комплекса «Державинский» местные обнаружили кроваво-красную жидкость. Тогда виновником оказалось предприятие, производящее картонную упаковку. В водоем сбрасывали пищевой краситель.
Фото: Соцсети.
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