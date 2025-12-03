Новости
Автомобилистка из Крыма увязла в песках в Ростовской области

2 декабря в Шолоховском районе жительница Крыма столкнулась с проблемой – её автомобиль застрял в песчаной ловушке.

Девушка, путешествуя на машине из Мордовии в направлении родной Ялты, потеряла ориентацию из-за сбоя навигационной системы. В результате она оказалась на просёлочной дороге близ хутора Безбородовского, где транспортное средство и увязло в песке.

Попытки самостоятельно освободить автомобиль не увенчались успехом, и автоледи обратилась за помощью, позвонив по номеру экстренной службы: 112.

На место происшествия прибыли спасатели из Вёшенского отделения областной службы спасения на воде для оказания необходимой помощи.

"Транспортное средство было вызволено из песчаного плена и отбуксировано на твердую дорогу, после чего девушке указали правильное направление движения", - сообщили в ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ".
ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
