Массовое захоронение обезглавленных собак обнаружили в селе под Таганрогом

Фото: Александра Макеева.

В селе Федоровка под Таганрогом местные жители обнаружили захоронение собак.Ранее волонтеры обнаружили десятки трупов собак недалеко от приюта для безнадзорных животных. Вооружившись лопатами, они стали раскапывать и обнаружили то, что повергло их в полный шок.Активисты увидели десятки разлагающихся трупов собак. Некоторые из них были найдены закопанными в пакетах, а некоторые без них. У части собак отсутствовали головы. Туловища и морды животных были разбросаны по разным местам.Волонтёры предполагают, что таким образом могли избавляться от потенциально заражённых животных. Кроме того, на свалке рядом с трупами они нашли целые упаковки вакцин и корма.Активисты уверены в том, что это дело рук компании «Вега-Юг», которая занимается отловом животных. По словам Александры, которая активно занимается расследованием, отношения с компанией у них не сложились изначально. Представители организации не пускают волонтеров внутрь, чтобы не показывать в каких условиях содержат животных. Местные жители также жалуются на компанию за то, что они выбрасывают мертвых животных на улицу.Когда волонтеры приходили покормить отловленных собак, то не всегда могли их досчитаться. Они замечали, что в приюте нет псов, которых они видели в прошлый раз. Сотрудники организации в свою очередь говорили, что животное либо сбежало, либо его забрали новые хозяева.Волонтеры просят дать огласке это дело, потому что захоронение может быть очень опасно. Вероятно, некоторые из псов могли быть чем-то заражены. Уличные животные непременно наткнутся на трупы, «подцепить» сразу и распространить на всё село, а то и город. Тут уже пострадают не только уличные, но и домашние питомцы.