Владельцы собак обвинили хозяйку приюта для животных в Ростовской области в мошенничестве





Сразу несколько заявлений поступило в отдел полиции Матвеева Кургана от владельцев собак. Хозяева животных попросили провести проверку в отношении мини-приюта для животных «Добрая душа», расположенного в селе Староротовка Матвеево-Курганского района.



По мнению заявителей, они исправно оплачивали услуги передержки животных с 2016-го по 2019 год, а вот хозяйка приюта своими обязанностями пренебрегала.

- В приюте принимали животных на временное проживание. Передержка взрослой собаки стоила 3 000 рублей, щенка - 1 000 рублей в месяц, - рассказала зоозащитница Ольга Пикетт. – Условия содержания животных мы обсуждали устно. Предполагалось, что хозяева приюта обязуются кормить собак, ухаживать за ними, при необходимости возить к ветеринару за дополнительную плату.



Долгое время волонтёры, которые передавали бездомных животных на временное содержание, и владельцы собак ни о чём не подозревали. Владельцы приюта, хоть и после напоминаний, присылали фотоотчёты.

- Фотографии животных были сделаны либо в жилом помещении, либо в чистом и убранном вольере, наши питомцы выглядели относительно здоровыми, - добавила Ольга. – Поэтому каких-либо сомнений в надлежащем содержании и питании собак и кошек у нас не возникало.







Истинное положение дел стало известно, когда владелица приюта Анастасия К. привезла одну из собак, находившуюся у неё на передержке, в ветеринарную клинику. Там волонтёр Марина Козлова обратила внимание на то, что животное сильно истощено. Врач поставил диагноз «демодекоз», хотя владелец пса ранее переводил деньги на покупку лекарств от этого заболевания.



Тогда зоозащитники решили лично проверить условия содержания животных. На месте они застали десяток собак на цепях в грязных загонах для кур, истощённых щенков, а также останки сгоревших костей животных и труп кота. Приехавшие туда же владельцы собак не обнаружили своих питомцев. От вида четвероногих, которые там находились, у зоозащитников сжалось сердце. Животные были максимально истощены, редкая шерсть не скрывала торчащие рёбра.

- Связаться с хозяйкой приюта нам не удалось, на звонки она не отвечала, в соцсетях она удалила свои страницы, - рассказала зоозащитница.



В полицию поступили сразу семь заявлений от владельцев животных и волонтёров. Они просят правоохранителей проверить деятельность приюта, в том числе выяснить, куда уходили деньги, передававшиеся на покупку еды для собак.



