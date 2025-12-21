Новости
Три человека пострадали в массовом ДТП с иномаркой, грузовиком и автобусом

Серьезная авария произошла сегодня днем на автотрассе между Самбеком и Матвеевым Курганом, Неклиновский район. Столкнулись легковой автомобиль "Хендай Солярис", грузовик "КАМАЗ" и пассажирский автобус "ГАЗ". В результате ДТП трое человек получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией по региону, 33-летний водитель "Хендай Солярис" не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с "КАМАЗом". От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "ГАЗ", за рулем которого находился 61-летний мужчина. В момент аварии в автобусе находилось девять пассажиров.

В результате ДТП пострадали водитель "Хендай Солярис", а также водитель автобуса и его 33-летний пассажир.
Фото: Госавтоинспекция РО
