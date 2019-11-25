В последние дни ноября сотни ростовчан останутся без света



На десятках улиц Ростова-на-Дону планируется массовое отключение света. Электричества не будет сразу в нескольких районах города 28 и 29 ноября, сообщает «Донэнерго».



В четверг, 28 ноября, отключения запланированы в домах №№ 166-а, 116-г, 116/5 и 116/6 по улице Таганрогской, а также в школе № 10. Подачу энергии прекратят на улицах 1-й Майской, Советской, 14-я Линия, 16-я Линия, 14-я Линия, а также в домах №№ 71-85 по улице Нариманова, №№ 76-88 на Краснокурсантской, №№ 80-107 на Фурмановской, №№ 102-116 на Евдокимова, в переулках Тбилисском, Марксистском, Канонерском и Грузинском.



Без света останутся жильцы улиц Подтелкова, Таврической, Пермской, а также переулков Доломановского, Павленко, Джамбульского и Сухумского. Электричества не будет в Ростовском научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии и по адресам: Казахская, 89/4, 89/5, 89-б, Раздорская, 2-а, 4, Войкова, 146-178, 205-239, 2-я Краснодарская, 147/3, 147, 147-а, 147-б.



Также массовое отключение ожидается в пятницу, 29 ноября. Свечами стоит запастись жителям домов №№ 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2 по проспекту Королёва, № 15/4 на Добровольской, №№ 2/2 и 4 на 1-й Баррикадной, № 5 на площади Круглой, № 3 на улице Токарной и №№ 1 и 7 на Ленинградской.



Свет отключат на улице Войкова, 114-185, в переулках 2-м Ярком, 2-13, Коровкина, 1-40, на улицах 12-го Февраля, 46-100, Белгородской, 1-20, Белинского, 1-19, Самойловской, 34-59, Зенитчиков,1-12, Проезжей, 2-17, а также в переулках Скрыпника, Марсовом, Трудовом, Конструкторском и 2-м переулке.



Отключения коснутся улиц Верхненольной, 2-й Линии, Налбандяна, Мурлычёва, Каяни, Молодёжной, Курчатова, Конституционной, 12-го Декабря, Арефьева, Тихого Дона и Щербакова.



В «Донэнерго» отметили, что света не будет в связи с работами по исключению аварийных ситуаций на оборудовании.