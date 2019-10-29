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В первые дни ноября ростовчан ждёт массовое отключение света

В первые дни ноября ростовчан ждёт массовое отключение света
Ноябрь в Ростове-на-Дону начнётся с массового отключения света. Об этом сообщили в «Донэнерго».

1 ноября электричества не будет на улице Малиновского в домах №№ 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78В, на Черепахина в домах с 248 по 254 и с 275 по 279, на Катаева — с 278 по 282 и с 319 по 323, а также в переулке Семашко в домах с 99 по 111 и с 106 по 118.

С 9 до 16 часов отключения планируются на улицах Лесная, Байкальская, Линейная, Семипалитинская, Лобачевского, Дарвина, Карпатская, Доватора, Маршальская, Ковалевского, а также в СТ «Локомотив».

На час позже свет включат в домах с 4 по 18 на 4-й линии, с 1 по 18 — на 2-й линии, №№ 43, 47/1и 51 — на Советской, и с 42 по 48 — на 1-й Майской.

Пару часов электричества не будет по адресам: Минераловодская №№ 29-57, Никитина №№ 12-24, переулок Рыбный №№ 1-18, улицы Республиканская №№ 16-64, Чебанова №№ 2-29, Гусева №№ 2-107, Депутатская №№ 2-28, Мясникоа №№ 39-57, 13-я линия №№ 17-31 и 15-я линия 29-64.

Затем, согласно информации «Донэнерго», в течение нескольких дней плановых отключений не будет. В десятках домов прекратят подачу энергии 5 ноября. Без света останутся жители улиц Тракторная, Борисоглебская, 2-й Пятилетки, Иловайская, Майская, 6-я линия, 8-я линия и 10-я линия, а также переулков Курильский, Технологический и Экскаваторный.

На следующий день, 6 ноября, электричества не будет в СТ «Локомотив», в домах с 122 по 161 на Лесной, с 99 по 154 — на Байкальской, с 103 по 166 — на Линейной, с 50 по 124 — на Семипалатинской, с 41 по 108 — на Лобачевского, с 49 по 91 — на Карпатской и с 53 по 84 — на Ковалёвской.

Планово выключат свет 7 ноября на Норильском, Герцена, Боковском, Кржижановсого, Рационализаторском, Владиленской, Александра Блока, Гельца, Якуба Колоса, Солидарности, Шатурской и Детской.

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