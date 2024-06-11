В полицейский отдел Азова 11 июня нагрянули силовики
Силовики нагрянули в МО МВД России "Азовский". Как сообщил DonDay.ru, сотрудники ФСБ и СУ СКР по Ростовской области пришли с проверкой 11 июня.
Поводом для этого стала информация о крышевании работодателей, нарушающих миграционное законодательство. Якобы полицейские покрывали их. Хотя за подобные нарушения обычно грозят штрафы в размере от 300 до 800 тысяч рублей.
Силовые структуры вместе со следователями изъяли технику и документы из отдела полиции на улице Чехова, 9/11. Теперь будут проверять на наличие доказательств, обличающих правоохранителей. Если информация подтвердится, по факту инцидентов возбудят уголовное дело.