В Платове за хулиганство задержали двух пассажиров



В ростовском аэропорту задержали двух дебоширов. Подвыпившие пассажиры прибыли в донскую столицу из Москвы.



Двое 29-летних приятелей, жители Московской области, дабы не скучать в полёте, взяли с собой на борт спиртное. Выпив алкоголь, они стали нецензурно выражаться. На замечание попутчиков и членов экипажа не реагировали.



Когда самолёт приземлился в Ростове, дебоширов уже поджидали полицейские.

- Нарушителей доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – В отношении задержанных составлены административные протоколы.



Мужчинам грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.