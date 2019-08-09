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В Платове за хулиганство задержали двух пассажиров

В Платове за хулиганство задержали двух пассажиров
В ростовском аэропорту задержали двух дебоширов. Подвыпившие пассажиры прибыли в донскую столицу из Москвы.

Двое 29-летних приятелей, жители Московской области, дабы не скучать в полёте, взяли с собой на борт спиртное. Выпив алкоголь, они стали нецензурно выражаться. На замечание попутчиков и членов экипажа не реагировали.

Когда самолёт приземлился в Ростове, дебоширов уже поджидали полицейские.
- Нарушителей доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Мужчинам грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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