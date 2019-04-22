Жительницу Московской области задержали в аэропорту Ростова



В ростовском аэропорту задержали жительницу Московской области. Инцидент случился 23 апреля в Платове.



В отдел полиции на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолёта Москва — Ростов 35-летняя женщина курила в туалете. Когда лайнер приземлился, правоохранители отвели её в дежурную часть линейного отдела аэропорта.



- В отношении задержанной составлен административный протокол за правонарушение по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Теперь ей грозит штраф до пяти тысяч рублей или 15 суток административного ареста.