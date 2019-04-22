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Жительницу Московской области задержали в аэропорту Ростова

Жительницу Московской области задержали в аэропорту Ростова
В ростовском аэропорту задержали жительницу Московской области. Инцидент случился 23 апреля в Платове.

В отдел полиции на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолёта Москва — Ростов 35-летняя женщина курила в туалете. Когда лайнер приземлился, правоохранители отвели её в дежурную часть линейного отдела аэропорта.

- В отношении задержанной составлен административный протокол за правонарушение по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Теперь ей грозит штраф до пяти тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

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