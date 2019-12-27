В аэропорту Платов задержали пассажира за курение электронной сигареты на борту самолёта



В ростовском аэропорту Платов после приземления задержали пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону. Мужчину привлекли к ответственности за курение на борту самолёта.



Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО 30 декабря. По информации полиции, пассажир борта, летевшего из Москвы в донскую столицу, закурил в туалетной комнате электронную сигарету «Айкос». О нарушении в правоохранительные органы сообщил командир воздушного судна.

- Полицейские доставили 34-летнего жителя Ростовской области в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Платов, - добавили в ведомстве. - В отношении данного гражданина составлен административный протокол.



Мужчине грозит административный арест на срок до пятнадцати суток.