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В аэропорту Платов задержали пассажира за курение электронной сигареты на борту самолёта

В аэропорту Платов задержали пассажира за курение электронной сигареты на борту самолёта
В ростовском аэропорту Платов после приземления задержали пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону. Мужчину привлекли к ответственности за курение на борту самолёта.

Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО 30 декабря. По информации полиции, пассажир борта, летевшего из Москвы в донскую столицу, закурил в туалетной комнате электронную сигарету «Айкос». О нарушении в правоохранительные органы сообщил командир воздушного судна.
- Полицейские доставили 34-летнего жителя Ростовской области в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Платов, - добавили в ведомстве. - В отношении данного гражданина составлен административный протокол.

Мужчине грозит административный арест на срок до пятнадцати суток.

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