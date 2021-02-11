Самолет Ростов-Сочи задерживается из-за ураганного ветра на Кубани

Задерживается вылет рейса Ростов - Сочи из аэропорта Платов. Информация об этом содержится на табло донской авиагавани.Воздушное судно A-321 вылетело из московского Домодедово в 8.00. В 14.30 самолет должен был отправиться из Ростова в Сочи, однако рейс задержали на несколько часов. Как сообщили Rostov.ru в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стали плохие погодные условия в Краснодарском крае - сильный ветер.Предположительно, вылет самолета запланирован на 17.00, однако если погода в Сочи не наладится, вылет снова перенесут.