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Самолет Ростов-Сочи задерживается из-за ураганного ветра на Кубани

Самолет Ростов-Сочи задерживается из-за ураганного ветра на Кубани
Задерживается вылет рейса Ростов - Сочи из аэропорта Платов. Информация об этом содержится на табло донской авиагавани.

Воздушное судно A-321 вылетело из московского Домодедово в 8.00. В 14.30 самолет должен был отправиться из Ростова в Сочи, однако рейс задержали на несколько часов. Как сообщили Rostov.ru в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стали плохие погодные условия в Краснодарском крае - сильный ветер.

Предположительно, вылет самолета запланирован на 17.00, однако если погода в Сочи не наладится, вылет снова перенесут.

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