В Песчанокопском районе введен карантин из-за птичьего грипп
На Дону в Песчанокопском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области.
В пятикилометровую зону карантина вошла территория охотничьего угодья «Песчанокопское». В зону карантина в 10 километрах от зоны заражения вошли хутор Новая Палестина. При этом очагом инфекции стал участок реки Рассыпная.
Ранее губернатор подписал документ о введении карантина в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.