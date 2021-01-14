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В Песчанокопском районе введен карантин из-за птичьего грипп

В Песчанокопском районе введен карантин из-за птичьего грипп
На Дону в Песчанокопском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области.

В пятикилометровую зону карантина вошла территория охотничьего угодья «Песчанокопское». В зону карантина в 10 километрах от зоны заражения вошли хутор Новая Палестина. При этом очагом инфекции стал участок реки Рассыпная.

Ранее губернатор подписал документ о введении карантина в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

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