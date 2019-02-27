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В первые весенние выходные ростовчан ожидает снег

В первые весенние выходные ростовчан ожидает снег
В донской столице в первые выходные марта ожидается ветреная погода со снегом. Информацию об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Так, в субботу температура воздуха будет от -1° до +3°. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра могут достигать семи метров в секунду.

В воскресенье погода практически не изменится. Утром столбики термометров опустятся до -1°, а днем воздух прогреется до +2°. В этот день снег прекратится ближе к вечеру, установится облачная погода. Ветер немного утихнет, скорость не будет превышать пяти метров в секунду.

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