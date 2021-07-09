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В Ростове реконструируют светомузыкальный фонтан на Аллее Роз

В Ростове реконструируют светомузыкальный фонтан на Аллее Роз

В Ростове реконструируют фонтан на Аллее Роз. Об этом 12 июля рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Еще несколько лет назад парк на Аллее Роз был любимейшим местом ростовчан. Ежедневно люди наслаждались мелодиями музыкального фонтана, гуляли по просторным аллеям и наслаждались пением птиц. Сейчас от былой красоты не осталось и следа - парк потихоньку увядает, превращаясь в запущенный скверик.



Светомузыкальный фонтан тоже не работает. По внешнему виду он напоминает болото с грязью, тиной и прочими не самыми культурными и настраивающими на отдых вещами. Некоторые даже увидели в фонтане трупы птиц.

Ростовчане пожаловались на запущенность местной достопримечательности и, как ни странно, были услышаны. Власти пообещали вернуть горожанам светомузыкальный фонтан и заняться вопросом преображения парка.


Фото ещё работающего фонтана

Напомним, городские власти не в первый раз проводят модернизацию городской среды. Ранее из подземных переходов убрали ларьки, освободив пространство для мозаик. Так, подземку сделали более привлекательной и открытой, но лишили рабочих мест десятки людей. Не так давно на Центральном рынке начали демонтировать ларьки возле кафедрального собора. Сити-менеджеру не понравились их соседство с культурным центром и эстетическая составляющая. Что ждёт торговцев, которые находились на том месте, и как решится конфликт старого, можно сказать исторического, рынка и новой прогрессивной администрации, покажет только время.

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