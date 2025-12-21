В Новочеркасске за 12 млн рублей продается черешневый сад с техникой

Фото: Авито

Плодово-ягодный сад выставили на продажу в окрестностях Новочеркасска через популярный сайт объявлений. За 12 миллионов рублей потенциальному покупателю предлагается более восьми гектаров земли с насаждениями черешни и необходимой для ее обработки техникой.Как указано в объявлении, речь идет о двух смежных участках в собственности, которые полностью подготовлены к стабильному урожаю. Основу сада составляют около трех тысяч плодовых деревьев черешни возрастом от двух до пяти лет, находящихся в самом продуктивном периоде.В стоимость также включено оборудование для ухода за садом: трактор МТЗ-82, дискатор для обработки междурядий и опрыскиватель для защиты растений. Это позволяет новому владельцу сразу приступить к работе и не тратить время и средства на поиск и приобретение необходимой техники.Продавец - частное лицо - гарантирует юридическую чистоту сделки, подчеркивая наличие полного пакета документов и полученный отказ от преимущественного права покупки от местной администрации. По словам автора объявления, это позволит оперативно оформить все необходимые документы и быстро зарегистрировать право собственности.