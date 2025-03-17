Винодельню под Цимлянском выставили на продажу за 295 млн рублей

Фото: «Усадьба Саркел»

В Ростовской области винодельню «Усадьба Саркел» выставили на продажу за 295 миллионов рублей. Предложение опубликовали на сайте объявлений 14 марта.В стоимость входят сыроварня, гостевые дома, база отдыха, плодоносящий виноградник площадью почти 15 гектаров, а также виноградопригодные участки — 39,5 гектара. Недвижимость находится на побережье Цимлянского водохранилища.Туристическая база занимает около семи гектаров земли. Там расположены 10 гостевых домов, кафе, баня и пляж.Винодельня «Усадьба Саркел» работает более 20 лет. За это время предприятие наладило производство более чем 20 видов игристых и тихих вин, а также других алкогольных напитков.