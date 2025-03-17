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Винодельню под Цимлянском выставили на продажу за 295 млн рублей

Винодельню под Цимлянском выставили на продажу за 295 млн рублей
В Ростовской области винодельню «Усадьба Саркел» выставили на продажу за 295 миллионов рублей. Предложение опубликовали на сайте объявлений 14 марта.

В стоимость входят сыроварня, гостевые дома, база отдыха, плодоносящий виноградник площадью почти 15 гектаров, а также виноградопригодные участки — 39,5 гектара. Недвижимость находится на побережье Цимлянского водохранилища.

Туристическая база занимает около семи гектаров земли. Там расположены 10 гостевых домов, кафе, баня и пляж.

Винодельня «Усадьба Саркел» работает более 20 лет. За это время предприятие наладило производство более чем 20 видов игристых и тихих вин, а также других алкогольных напитков.
Фото: «Усадьба Саркел»
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