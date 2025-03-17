Винодельню под Цимлянском выставили на продажу за 295 млн рублей
В Ростовской области винодельню «Усадьба Саркел» выставили на продажу за 295 миллионов рублей. Предложение опубликовали на сайте объявлений 14 марта.
В стоимость входят сыроварня, гостевые дома, база отдыха, плодоносящий виноградник площадью почти 15 гектаров, а также виноградопригодные участки — 39,5 гектара. Недвижимость находится на побережье Цимлянского водохранилища.
Туристическая база занимает около семи гектаров земли. Там расположены 10 гостевых домов, кафе, баня и пляж.
Винодельня «Усадьба Саркел» работает более 20 лет. За это время предприятие наладило производство более чем 20 видов игристых и тихих вин, а также других алкогольных напитков.