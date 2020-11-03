В Новочеркасске ветеринары спасли собаку, проглотившую часть детской игрушки

В Новочеркасске собака по кличке Крита едва не погибла, проглотив часть детской игрушки. О случившемся рассказали 1 ноября врачи ветеринарной клиники «Ирбис».Владельцы собаки обратились в клинику с жалобами на рвоту и отсутствие аппетита у своего любимца. Врачи провели ряд исследований: общий и биохимический анализ крови, рентгенографию с контрастированием (введение препаратов для подсвечивания структур органов для более четкой картины на рентгене) и УЗИ. После чего специалисты выявили кишечную непроходимость.- Проведена операция, из кишечника извлечен инородный предмет. Сейчас Крита восстанавливается и чувствует себя отлично, - рассказали врачи ветеринарной клиники.Напомним, ранее похожий случай произошёл в другой семье. Собака проглотила несколько каштанов во время прогулки на улице, но из-за несвоевременного обращения к врачу пес погиб.