В Шахтах роддом закрыли на карантин из-за роженицы с коронавирусом

В Шахтах роддом и крыло патологии беременности закрыли на карантин. Он начал действовать 25 апреля и продлится две недели. Соответствующее постановление было подписано Роспотребнадзором по Ростовской области.Такие меры связаны с тем, что 13 апреля сюда доставили женщину, у которой подтвердили коронавирус. Ребёнок появился на свет недоношенным, и кроху перевели в перинатальный центр. Когда диагноз молодой мамы стал известен, оба отделения (акушерское и патологии) закрыли на карантин. Все, с кем она контактировала, включая медиков и пациентов, обследованы на коронавирус. У них взяли анализы на новую инфекцию.По информации исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения шахтинской администрации Лилии Васютиной, женщина чувствует себя хорошо, её поместили на самоизоляцию. Во время лечения она не может быть допущена к ребёнку, который лежит в инкубаторе и получает кислородную поддержку.Сейчас в акушерском отделении лежат 16 рожениц и столько же новорождённых, ещё 19 — в отделении патологии. Они находятся под наблюдением медицинского персонала.