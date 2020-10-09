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В Новочеркасске откроют еще один ковидный госпиталь

В Новочеркасске откроют еще один ковидный госпиталь
Новый госпиталь для инфицированных COVID-19 новочеркассцев откроется в ноябре. Это связано с участившимися случаями ухудшения состояния заболевших коронавирусом. Процент госпитализированных от количества зараженных поднялся с 10-12 до 28, а места в стационаре заканчиваются.

Ранее новый госпиталь планировали разместить на месте отремонтированной гинекологии. Прием пациентов должен был стартовать 1 июля, однако открытие перенесли на более поздний срок.

Инфицированных людей принимают пока в больнице Новочеркасска, рассчитанной на 30 коечных мест. Как сообщили в администрации, в ноябре его заменит госпиталь на 50 коек. Именно сюда намерены перевести пациентов с коронавирусом, которые сейчас проходят лечение в инфекционной больнице. Помимо этого, в госпиталь будут направлять и новых пациентов с COVID-19. В больницу уже закупают медоборудование и необходимую для оснащения госпиталя мебель.

На месте же существующего ковидного госпиталя в инфекционной больнице разместят 30 дополнительных мест провизорного отделения.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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