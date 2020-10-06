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В Ростове начал работу третий ковидный госпиталь

В Ростове начал работу третий ковидный госпиталь
Ростовскую областную клиническую больницу переоборудовали в ковидный госпиталь на 400 коек. На первом этапе пациентам с диагнозом «коронавирус» предоставят 400 из 670 коечных мест. Остальной коечный фонд пока будет отведен для неинфекционных профилей. Об этом сообщило региональное правительство 7 октября.

Для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью отведено около 70% коек. Больница оснащена оборудованием, способным снизить процент тяжелых осложнений коронавируса, из-за которых больных приходится подключать к аппаратам ИВЛ.

Для безопасности персонала и лечащихся пациентов по корпусу установили перегородки: они разделяют грязную и чистую зоны на безопасную дистанцию. В здании поставили специальную вентиляционную систему с обеззараживающими фильтрами и смонтировали герметичные шлюзовые камеры.

Из регионального и федерального бюджетов на перепрофилирование больницы в ковидный госпиталь выделили 571 миллион рублей.

Решение открыть третий госпиталь приняли из-за роста заболевших коронавирусом.

- Мы можем все койки перепрофилировать под ковид, все машины скорой помощи направлять только на эти вызовы, но люди не перестают болеть и умирать и от других заболеваний, - заявила в своем обращении Татьяна Быковская.

По словам главы донского Минздрава, система здравоохранения может не выдержать роста заболеваемости COVID-19.

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