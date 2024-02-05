В Новочеркасске нашли живым мужчину, страдающего потерей памяти
В Новочеркасске завершили поиски 64-летнего мужчины, пропавшего без вести. Александра Горячева удалось найти живым спустя несколько дней.
О местонахождении горожанина не было ничего известно с 31 января. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Родные тут же забили тревогу: дедушка не ориентируется на местности и страдает потерей памяти. Он мог запросто заблудиться на улице.
Близкие пытались найти родственника самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Отыскать Александра удалось через пять дней. Вечером 4 февраля добровольцы, присоединившиеся к поискам, сообщили, что мужчину нашли живым. Где он находился все это время, выясняют в полиции.