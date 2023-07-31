В Ростовской области нашли живым пропавшего пенсионера с провалами памяти
В Ростовской области завершили поиски без вести пропавшего пенсионера. Виктора Чернышева нашли живым в течение суток.
Мужчина живет в СНТ «Ростсельмашевец-2» Аксайского района. Днем 30 июля 75-летний дончанин ушел из дома. Родные не знали, куда он мог отправиться. Время шло, а пенсионер все не возвращался. Близкие забили тревогу: дедушка страдает провалами памяти и запросто мог заблудиться.
Родственники пытались найти Виктора самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.
Утром 31 июля стало известно, что Виктора Чернышева нашли живым. Где пенсионер находился все это время, выясняют правоохранители.