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В Ростовской области нашли живым пропавшего пенсионера с провалами памяти

В Ростовской области нашли живым пропавшего пенсионера с провалами памяти
В Ростовской области завершили поиски без вести пропавшего пенсионера. Виктора Чернышева нашли живым в течение суток.

Мужчина живет в СНТ «Ростсельмашевец-2» Аксайского района. Днем 30 июля 75-летний дончанин ушел из дома. Родные не знали, куда он мог отправиться. Время шло, а пенсионер все не возвращался. Близкие забили тревогу: дедушка страдает провалами памяти и запросто мог заблудиться.

Родственники пытались найти Виктора самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Утром 31 июля стало известно, что Виктора Чернышева нашли живым. Где пенсионер находился все это время, выясняют правоохранители.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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