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В Новочеркасске ищут 64-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

В Новочеркасске ищут 64-летнего мужчину, страдающего потерей памяти
В Новочеркасске без вести пропал 64-летний мужчина. О местонахождении Александра Горячева ничего не известно с 31 января.

В тот день горожанин ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники забили тревогу: дедушка не ориентируется на местности и мог запросто заблудиться. Кроме того, у него бывают провалы памяти.

Когда самостоятельные попытки отыскать пропавшего не увенчались успехом, они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Пропавший — худой невысокий мужчина (рост — 164 сантиметра). У него карие глаза и темные, с проседью, волосы. Последний раз его видели в серых спортивных штанах, черных ботинках, шапке и куртке.

Если вы видели Александра Горячева или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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