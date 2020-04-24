В перинатальном центре Ростова сняли карантин, введённый из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону сняли карантин в перинатальном центре. Об этом 27 апреля сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Крыло медицинского учреждения закрывали из-за пациентки с подозрением на COVID-19. С недавних пор в Ростовской области всех беременных обследуют на коронавирус. У одной из будущих мам взяли анализы, после чего она родила малыша. На следующий день она получила положительный результат на новую инфекцию. И её, и ребёнка перевели в специализированный госпиталь. Всех, кто контактировал с роженицей, также обследовали, у медиков и других пациентов взяли анализы. Так как у женщины не проявлялись признаки коронавируса, у неё взяли повторный анализ, результат которого оказался отрицательным. Третий тест, который провели ещё и для новорождённого, тоже не подтвердил диагноз.
Окончательный ответ пришёл 27 апреля. Когда выяснилось, что роженица здорова, перинатальный центр снова начал работу в штатном режиме. В правительстве добавили, что все сотрудники работали в средствах индивидуальной защиты. Все помещения продезинфицировали.
Напомним, на днях в Шахтах роддом и отделение патологии беременности закрыли на карантин из-за роженицы с COVID-19.