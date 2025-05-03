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Департамент горхозяйства Шахт не смог отсудить у АО «Ростовавтодор» 11 млн рублей

Департамент горхозяйства Шахт не смог отсудить у АО «Ростовавтодор» 11 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск от департамента городского хозяйства Шахт к АО «Ростовавтодор».

Между муниципальным учреждением и компанией был заключен контракт на 213 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги. Департамент утверждал, что подрядчик не выполнил работы вовремя, и потребовал выплатить неустойку в размере 11 миллионов рублей.

В конце января исполнитель и заказчик по обоюдному решению расторгли контракт. Тем не менее департамент городского хозяйства потребовал выплатить деньги и подал иск.

Судебный процесс длился почти три месяца. В конечном итоге судья занял сторону «Ростовавтодора».
Фото: Ростов.Ру
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