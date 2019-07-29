Левенцовку и Александровку в Ростове свяжет новый троллейбусный маршрут



Два района свяжет новый троллейбусный маршрут в Ростове. Об этом рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.



Так, в донской столице появится общественный транспорт, который свяжет Левенцовку и Александровку. Для этого транспортники объединят 10-й и 22-й маршруты и закупят 20 троллейбусов. Случится это уже осенью текущего года.



Новые машины будут использоваться преимущественно на маршрутах №7 и №17.



На эти цели области придется существенно потратиться. Более 270 миллионов будет выделено из областного бюджета. Еще 170 миллионов – из городского.