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Левенцовку и Александровку в Ростове свяжет новый троллейбусный маршрут

Левенцовку и Александровку в Ростове свяжет новый троллейбусный маршрут
Два района свяжет новый троллейбусный маршрут в Ростове. Об этом рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Так, в донской столице появится общественный транспорт, который свяжет Левенцовку и Александровку. Для этого транспортники объединят 10-й и 22-й маршруты и закупят 20 троллейбусов. Случится это уже осенью текущего года.

Новые машины будут использоваться преимущественно на маршрутах №7 и №17.

На эти цели области придется существенно потратиться. Более 270 миллионов будет выделено из областного бюджета. Еще 170 миллионов – из городского.

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