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В ночь на 31 июля в Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор донского региона Василий Голубев.По данным главы региона, минувшей ночью на северо-западе Ростовской области силами ПВО уничтожен один БПЛА. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.Напомним, 27 июля над Ростовской областью средствами радиоэлектронной борьбы были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.